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Операция Волнорез: палестинцы напали на солдат ЦАХАЛа | Фото: ЦАХАЛ
09.09.2022 11:18 Алина Груднева

Операция Волнорез: палестинцы напали на солдат ЦАХАЛа

В ночь на 9 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего да ночь были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности. У них было конфисковано оружие. 
 
В одном из лагерей беженцев, подозреваемые бросали в военнослужащих камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывчатку. Солдаты применили в ответ меры по разгону демонстраций и стрельбой.
 
Потерь и пострадавших среди военных нет.
 
Арестованные лица и конфискованные средства ведения боевых действий переданы для дальнейшего расследования.

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