Операция Волнорез: палестинцы напали на солдат ЦАХАЛа
В ночь на 9 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего да ночь были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности. У них было конфисковано оружие.
В одном из лагерей беженцев, подозреваемые бросали в военнослужащих камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывчатку. Солдаты применили в ответ меры по разгону демонстраций и стрельбой.
Потерь и пострадавших среди военных нет.
Арестованные лица и конфискованные средства ведения боевых действий переданы для дальнейшего расследования.
לוחמי צה"ל פעלו הלילה בכפר סילוואד שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין למעצר מבוקש ולהחרמת אמצעי לחימה בלתי חוקי.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 9, 2022
כמו כן, הכוחות פעלו למעצר שני מבוקשים במחנה הפליטים אלעזה ובבכפר ארטס שנמצאים במרחב החטיבה המרחבית עציון>> pic.twitter.com/TIchsFSnb1