



Операция Волнорез: палестинцы напали на солдат ЦАХАЛа

В ночь на 9 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего да ночь были арестованы пятеро подозреваемых в причастности к террористической деятельности. У них было конфисковано оружие.

В одном из лагерей беженцев, подозреваемые бросали в военнослужащих камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывчатку. Солдаты применили в ответ меры по разгону демонстраций и стрельбой.

Потерь и пострадавших среди военных нет.

Арестованные лица и конфискованные средства ведения боевых действий переданы для дальнейшего расследования.