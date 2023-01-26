



Операция в Дженине: террористы угрожают Израилю местью

Террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" угрожают эскалацией после сегодняшнего рейда Армии обороны Израиля в Дженине.



По словам представителя "Исламского джихада" Тарика Салми, "сопротивление" якобы готово к противостоянию с Израилем.



Главарь террористической организации Зияд аль-Нахала заявил, что "агрессия против палестинцев не остановит сопротивление".



"Наши мужественные бойцы останутся на поле боя и продолжат противостояние с врагом. Мы не уступим и не сломаемся. Мы продолжим бороться и защищать палестинский народ и его святые цели", - сказал он.



Заместитель главаря ХАМАСа Салех аль-Арури, в свою очередь, поклялся, что Еврейское Государство "дорого поплатится за резню в Дженине".



"Наше сопротивление не сломится, и ответ будет дан очень скоро", - пригрозил он.



Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе контртеррористической операции предотвратила подготовку масштабной атаки на страну.



В ходе рейда были убиты по меньшей мере 9 человек. Арабские СМИ, в свою очередь, объявили о гибели 13 человек. На фоне этого ХАМАС и "Исламский джихад" провели "экстренное совещание" в Газе, чтобы решить, как действовать дальше.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал экстренное онлайн-совещание с министрами и руководителями силовых структур, а начальник штаба ЦАХАЛа распорядился армии повысить уровень боеготовности.