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Операция в Дженине: террористы угрожают Израилю местью
26.01.2023 16:30 Алина Груднева

Операция в Дженине: террористы угрожают Израилю местью

Террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" угрожают эскалацией после сегодняшнего рейда Армии обороны Израиля в Дженине.

По словам представителя "Исламского джихада" Тарика Салми, "сопротивление" якобы готово к противостоянию с Израилем.

Главарь террористической организации Зияд аль-Нахала заявил, что "агрессия против палестинцев не остановит сопротивление".

"Наши мужественные бойцы останутся на поле боя и продолжат противостояние с врагом. Мы не уступим и не сломаемся. Мы продолжим бороться и защищать палестинский народ и его святые цели", - сказал он.

Заместитель главаря ХАМАСа Салех аль-Арури, в свою очередь, поклялся, что Еврейское Государство "дорого поплатится за резню в Дженине".

"Наше сопротивление не сломится, и ответ будет дан очень скоро", - пригрозил он.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе контртеррористической операции предотвратила подготовку масштабной атаки на страну.

В ходе рейда были убиты по меньшей мере 9 человек. Арабские СМИ, в свою очередь, объявили о гибели 13 человек.  На фоне этого ХАМАС и "Исламский джихад" провели "экстренное совещание" в Газе, чтобы решить, как действовать дальше.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал экстренное онлайн-совещание с министрами и руководителями силовых структур, а начальник штаба ЦАХАЛа распорядился армии повысить уровень боеготовности.

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