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Халеви поручил ЦАХАЛу повысить уровень боеготовности | Фото: ЦАХАЛ
26.01.2023 16:20 Алина Груднева

Халеви поручил ЦАХАЛу повысить уровень боеготовности

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви поручил военным повысить готовность.

Соответствующее заявление он сделал после сегодняшнего рейда в Дженине.

Он поручил "продолжать контртеррористические действия". Такое приказ он отдал после оценки, которую провел с высшим военным руководством.

Также в сети были опубликованы кадры рейда, целью которого является ячейка палестинского "Исламского джихада", планирующая атаку.

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