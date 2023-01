Халеви поручил ЦАХАЛу повысить уровень боеготовности

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви поручил военным повысить готовность.



Соответствующее заявление он сделал после сегодняшнего рейда в Дженине.



Он поручил "продолжать контртеррористические действия". Такое приказ он отдал после оценки, которую провел с высшим военным руководством.



Также в сети были опубликованы кадры рейда, целью которого является ячейка палестинского "Исламского джихада", планирующая атаку.

IDF publishes footage of the raid in Jenin this morning. pic.twitter.com/0lbUF7f6Zo