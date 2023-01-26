



Сорван мега-теракт. Армия вошла в лагерь беженцев Дженин



Утром 26 января силы ЦАХАЛа, Ямам и ШАБАКа вошли в лагерь беженцев Дженин, и там завязалась перестрелка. По сообщениям палестинцев, по меньшей мере 8 боевиков, открывших огонь, были убиты, есть раненые в тяжелом состоянии.



#عاجل | مجزرة إسرائيلية في جنين.. آثار الدمار الذي خلّفته قوات الاحتلال". pic.twitter.com/aAivBeind0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 26, 2023

تغطية صحفية: "جريمة إنسانية.. لحظة إنقاذ شاب في جنين بعد ساعات من إصابته وهو بحالة حرجة جداً، حيث منع الاحلال الوصول إليه". pic.twitter.com/Dupe9mrxXH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 26, 2023

تغطية صحفية: "مشاهد قاسية.. جرافات الاحتلال تعيث دماراً في مخيم جنين". pic.twitter.com/okWKR5gY2K — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 26, 2023

Армия вошла в лагерь беженцев после получения точных разведданных, полученных от ШАБАКа о ячейке вооруженных террористов, которые планировали совершить мегатеракт в ближайшие дни. Ради предотвращения нападения было принято решение войти в лагерь средь бела дня.Силам ЦАХАЛа удалось арестовать большинство террористов, планировавших нападение. Во время арестов по солдатам открыли огонь в упор. Палестинцы также сообщают, что был сбит беспилотник ЦАХАЛа. ЦАХАЛ заявил, что опасности утечки секретных данных нет.Согласно публикациям палестинцев, среди погибших - Салахат Изз ад-Дин, который считается одним из наиболее известных разыскиваемых террористов в этом районе.