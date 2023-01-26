Сорван мега-теракт. Армия вошла в лагерь беженцев Дженин
Утром 26 января силы ЦАХАЛа, Ямам и ШАБАКа вошли в лагерь беженцев Дженин, и там завязалась перестрелка. По сообщениям палестинцев, по меньшей мере 8 боевиков, открывших огонь, были убиты, есть раненые в тяжелом состоянии.
Армия вошла в лагерь беженцев после получения точных разведданных, полученных от ШАБАКа о ячейке вооруженных террористов, которые планировали совершить мегатеракт в ближайшие дни. Ради предотвращения нападения было принято решение войти в лагерь средь бела дня.
Силам ЦАХАЛа удалось арестовать большинство террористов, планировавших нападение. Во время арестов по солдатам открыли огонь в упор. Палестинцы также сообщают, что был сбит беспилотник ЦАХАЛа. ЦАХАЛ заявил, что опасности утечки секретных данных нет.
Согласно публикациям палестинцев, среди погибших - Салахат Изз ад-Дин, который считается одним из наиболее известных разыскиваемых террористов в этом районе.