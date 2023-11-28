



ООН: помощи недостаточно, чтобы спасти Газу от голода

Если поставки гуманитарной помощи не будут продолжены, жителям Газы, особенно женщинам и детям, грозит голод.



С таким предупреждением выступила Всемирная продовольственная программа ООН.



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"Шести дней недостаточно, чтобы оказать какое-либо значимое влияние", - сказано в заявлении.



По данным ООН, с пятницы в Газу было доставлено продовольствие 121 161 человеку.



"Благодаря перемирию наши команды зашли в районы, куда мы долгое время не могли попасть. То, что мы там увидели, это катастрофа", - отметил региональный директор ВПП ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Фляйшер.