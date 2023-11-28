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ООН: помощи недостаточно, чтобы спасти Газу от голода
28.11.2023 18:39 Алина Груднева

ООН: помощи недостаточно, чтобы спасти Газу от голода

Если поставки гуманитарной помощи не будут продолжены, жителям Газы, особенно женщинам и детям, грозит голод.

С таким предупреждением выступила Всемирная продовольственная программа ООН.

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"Шести дней недостаточно, чтобы оказать какое-либо значимое влияние", - сказано в заявлении.

По данным ООН, с пятницы в Газу было доставлено продовольствие 121 161 человеку. 

"Благодаря перемирию наши команды зашли в районы, куда мы долгое время не могли попасть. То, что мы там увидели, это катастрофа", - отметил  региональный директор ВПП ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Фляйшер.

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