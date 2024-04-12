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ООН: отток беженцев из Газы сделает невозможным урегулирование конфликта
12.04.2024 18:02 MIGnews.com

ООН: отток беженцев из Газы сделает невозможным урегулирование конфликта

По словам главы ООН по делам беженцев, перспектива пересечения жителями Газы границы Египта с пограничным городом Рафиах, чтобы спастись от военного нападения, сделает невозможным урегулирование израильско-палестинского конфликта и поставит бегущих людей перед "ужасной дилеммой".

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), говорит, что "мы должны делать все", чтобы избежать такого оттока населения Газы.

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"Еще один кризис с беженцами из Газы в Египет, уверяю вас... сделает невозможным решение вопроса о палестинских беженцах как следствие израильско-палестинского конфликта", - сказал Гранди агентству Reuters в штаб-квартире УВКБ ООН в Женеве.

По словам Гранди, атака на Рафиах может сделать перемещение жителей Газы в Египет "единственным доступным вариантом обеспечения безопасности".
"Эта дилемма неприемлема, и ответственность за предотвращение этой дилеммы в данном конкретном случае лежит на Израиле, оккупирующей державе в Газе", - сказал он.

По словам Гранди, УВКБ ООН запасается палатками и провизией и работает со странами региона над разработкой собственных планов действий на случай возможного прибытия жителей Газы.

"Мы рассматриваем регион и возможность не только оттока населения, но и расширения конфликта", - говорит Гранди.

"Но я повторяю, мы не должны прийти к этой ужасной дилемме, которая станет почти концом пути к тому, что действительно важно здесь: к окончательному миру".

 

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