



Офицер безопасности Суфа убил шесть террористов и спас кибуц



Корреспондент канала КАН Асаф Пузайлов опубликовал еще один рассказ о героизме обычных израильтян.



Пузайлов пишет: “Хотите знать, кто настоящий герой?

Офицер безопасности кибуца, который уничтожил 6 террористов и спас жизнь целого поселения! Элиа Леванталь, офицер безопасности Суфа.

И вместе с отрядом самообороны они защитили нас своими телами.

Хотите знать, как целое поселение (... большая часть) принимает героя, когда он приезжает в отель с эвакуированными?”

