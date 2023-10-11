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Офицер безопасности Суфа убил шесть террористов и спас кибуц
11.10.2023 10:13 Аркадий Бочаровский

Офицер безопасности Суфа убил шесть террористов и спас кибуц


Корреспондент канала КАН Асаф Пузайлов опубликовал еще один рассказ о героизме обычных израильтян.

Пузайлов пишет: “Хотите знать, кто настоящий герой? 
Офицер безопасности кибуца, который уничтожил 6 террористов и спас жизнь целого поселения! Элиа Леванталь, офицер безопасности Суфа.
И вместе с отрядом самообороны они защитили нас своими телами.
Хотите знать, как целое поселение (... большая часть) принимает героя, когда он приезжает в отель с эвакуированными?”
 

 

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