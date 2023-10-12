



Один из главарей ХАМАСа: мы не убивали мирных жителей, только атаковали ЦАХАЛ

Заместитель лидера ХАМАСа Салех аль-Аури заявил, что ХАМАС не выбирает в качестве объекта нападения гражданское население и что его субботняя атака 7 октября была направлена только против дивизии ЦАХАЛ, дислоцированной в Газе вдоль границы, несмотря на многочисленные доказательства, кадры и свидетельства того, что его террористы систематически совершают нападения на мирных жителей и истребляют их.



"Мы знали о планах Израиля начать массированную атаку против нас после еврейских праздников", - отметил аль-Аури, согласно сообщению прохамасовского новостного издания "Шехаб". Мы упредили его, удивив командиров Южного командования, в состав которого входит дивизия "Газа".



Салех аль-Аури не привел никаких доказательств того, что Израиль планировал атаковать Газу.



"Раздутая армия рухнула менее чем за 3 часа, быстрее, чем мы ожидали. Только 1200 членов бригад "Изз аль-Дин аль-Кассам" вошли в лагеря противника", - говорит он, имея в виду военное крыло ХАМАС. Израиль заявил, что на израильской территории уничтожено 1500 террористов.



Аль-Аури подтверждает, что переговоры об обмене пленными состоятся только после окончания боевых действий, и добавляет, что тем временем террористическая группировка разработала оборонительный план, который намного сильнее наступательного, и что она готова ответить на любые действия Израиля.



Что касается возможного распространения боевых действий на другие фронты - в основном на связанную с ХАМАСом террористическую группировку "Хизболла", - то, по словам аль-Аури, "все возможности открыты на 100%".