



Очевидцы: полиция не дала оказать помощь раненым, пока террорист был в машине



В социальных сетях распространился отчет очевидца террористической атаки в Рамот.



Согласно его рассказу, в течение многих секунд террорист сидел внутри автомобиля, полицейские не позволяли силам скорой помощи оказать первую помощь раненому. Только когда террорист попытался выбраться из машины, он был убит.



Очевидец и спасатель, которые первыми прибыли на место происшествия, утверждают, что с момента их прибытия на место происшествия до оказания помощи прошло много секунд. Сотрудники полиции не позволили оказать помощь раненым и не стали стрелять в террориста, сидевшего в автомобиле. Террорист был окружен полицейскими с оружием, и только когда он попытался выйти из машины, его застрелили, а прибывшие спасатели оказали первую помощь раненым.