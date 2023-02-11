



ОАЭ о теракте в Иерусалиме: гнусное преступление

Объединенные Арабские Эмираты, следом за США, осудили вчерашний теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли мужчина и мальчик.



Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел ОАЭ.



"Мы решительно осуждаем теракт и решительно отвергаем эти преступные действия. Мы выступаем против всех форм насилия и терроризма, которые направлены на расшатывание стабильности и противоречат человеческим принципам и морали", - сказано в заявлении.



По данным внешнеполитического ведомства, оно выражает соболезнования правительству и народу Израиля и поддерживает семьи жертв "этого гнусного преступления".



"Мы желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - резюмировали в ОАЭ.

