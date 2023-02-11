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ОАЭ о теракте в Иерусалиме: гнусное преступление
11.02.2023 08:20 Алина Груднева

ОАЭ о теракте в Иерусалиме: гнусное преступление

Объединенные Арабские Эмираты, следом за США, осудили вчерашний теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли мужчина и мальчик.

Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел ОАЭ.

"Мы решительно осуждаем теракт и решительно отвергаем эти преступные действия. Мы выступаем против всех форм насилия и терроризма, которые направлены на расшатывание стабильности и противоречат человеческим принципам и морали", - сказано в заявлении.

По данным внешнеполитического ведомства, оно выражает соболезнования правительству и народу Израиля и поддерживает семьи жертв "этого гнусного преступления".

"Мы желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - резюмировали в ОАЭ.
 

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