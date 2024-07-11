



Новый президент Ирана подтвердил приверженность политике уничтожения Израиля

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, так называемый "умеренный", вновь подтвердил поддержку Ираном "сопротивления" против Израиля в посланиях, направленных иранских сателлитам - организации в Ливане Хезболла и ХАМАСу.



“Поддержка сопротивления уходит корнями в фундаментальную политику Исламской Республики Иран, идеалы покойного имама Хомейни и указания Лидера Исламской революции, и она будет продолжаться", - сказал Пезешкиан в своем послании генеральному секретарю Хезболлы Хасану Насралле.



"Я уверен, что движения сопротивления в регионе не позволят сионистскому режиму продолжать свою подстрекательскую и преступную политику против угнетенного народа Палестины и других стран региона", - добавил он, как сообщает информационное агентство Tasnim.



В отдельном послании лидеру ХАМАС Исмаилу Хание, который в настоящее время проживает в Дохе, Пезешкиан заявил, что Иран также продолжит поддерживать "палестинскую нацию".



"Исламская Республика Иран, придерживаясь принципов и высоких целей Исламской революции и в рамках идеалов покойного имама Хомейни, а также указаний Верховного лидера, считает своим человеческим и исламским долгом поддерживать палестинскую нацию и ее борьбу против оккупации и апартеида сионистского режима", - сказал он.

