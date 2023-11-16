



Новое оружие, которое применяет ЦАХАЛ против тоннелей под больницами



ЦАХАЛ взорвал туннель под одной из больниц на севере сектора Газа с помощью взрывчатого геля. Об этом сообщила сегодня вечером британская газета Telegraph.



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Согласно сообщению, которое, как утверждает газета, основано на словах офицера ЦАХАЛа, рассказанных журналистам на базе Цеелим, взрыв вызвал сильный дым, который поднялся из нескольких точек вдоль близлежащей дороги в Бейт-Ханун. "Гель распространился и взорвал то, что ждало нас в тоннеле", - сказал офицер.



Разрушение обширной сети туннелей ХАМАСа на территории Газы является центральной частью операции в Газе. В рамках борьбы с подземными проблемами ЦАХАЛ применяет новые технологии, не все из которых до сих пор были раскрыты общественности.



"Творческий подход и инновации необходимы для решения проблем, связанных с этой сложной и смертоносной сетью", - сказал офицер.



Для выполнения задач ЦАХАЛ часто использует роботов и дистанционные технологии. Политика ЦАХАЛа запрещает солдатам входить в туннели и вести прямую борьбу с ХАМАСом, поскольку ХАМАС имеет преимущество в том, что хорошо знает узкие, темные и плохо вентилируемые проходы.



"Мы не хотим туда спускаться, - добавил он, - мы знаем, что они оставили нам много фугасов и ловушек", - сказал израильский офицер. ЦАХАЛ сообщил, что на данный момент уничтожено около 130 тоннельных отверстий, но не уточнил, сколько тоннелей подверглось атаке. Офицер сказал, что трудно оценить, сколько туннелей было повреждено, поскольку все они связаны между собой.