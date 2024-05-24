



Нетаниягу проведет консультации после решения МУС по Рафиаху

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что после решения Международного суда ООН о военной операции Израиля в городе Рафиах на юге Газы он проведет телефонные консультации с высокопоставленными министрами.



Нетаниягу поговорит с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, министром юстиции Яривом Левиным, министром обороны Йоавом Галантом, генеральным прокурором Гали Бахарав-Миарой, министром иностранных дел Исраэлем Кацем, советником по национальной безопасности Цахи Ханегби и другими официальными лицами.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В сообщении не упоминаются министры военного кабинета Бенни Ганц и Гади Айзенкот.

