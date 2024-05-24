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Нетаниягу проведет консультации после решения МУС по Рафиаху
24.05.2024 17:29 MIGnews.com

Нетаниягу проведет консультации после решения МУС по Рафиаху

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что после решения Международного суда ООН о военной операции Израиля в городе Рафиах на юге Газы он проведет телефонные консультации с высокопоставленными министрами.

Нетаниягу поговорит с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, министром юстиции Яривом Левиным, министром обороны Йоавом Галантом, генеральным прокурором Гали Бахарав-Миарой, министром иностранных дел Исраэлем Кацем, советником по национальной безопасности Цахи Ханегби и другими официальными лицами.

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В сообщении не упоминаются министры военного кабинета Бенни Ганц и Гади Айзенкот.
 

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