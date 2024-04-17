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Нетаниягу: Израиль сам примет решение по ответу Ирану
17.04.2024 16:43 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль сам примет решение по ответу Ирану

Выступая в начале своего еженедельного заседания кабинета министров, Нетаниягу упомянул свои переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и посещение министров иностранных дел Великобритании и Германии, отметив, что у него есть планы поговорить с большим количеством лидеров.

“У них есть всевозможные предложения и советы, я ценю это, но я хочу внести ясность: мы сами будем принимать решения, а государство Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя”, — говорит он, согласно сообщению заявление из его кабинета.

Комментарий, который, судя по всему, отвергает международное давление на Израиль с целью избежать удара по Ирану, перекликается с заявлением офиса Нетаниягу, которое он передал министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону и министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

 

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