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На шоссе 40 машину забросали камнями
12.11.2022 12:25 Алина Груднева

На шоссе 40 машину забросали камнями

Днем, 12 ноября, на шоссе 40 машину забросали камнями .

 
Один человек получил легкие ранения.
 
Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь.
 
Задержаны нескольких несовершеннолетних по подозрению в совершении нападения.Днем, 12 ноября, на шоссе 40 машину забросали камнями .
 
Один человек получил легкие ранения.
 
Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь.
 
Задержаны нескольких несовершеннолетних по подозрению в совершении нападения.

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