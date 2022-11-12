На шоссе 40 машину забросали камнями
Днем, 12 ноября, на шоссе 40 машину забросали камнями .
Один человек получил легкие ранения.
Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь.
Задержаны нескольких несовершеннолетних по подозрению в совершении нападения.Днем, 12 ноября, на шоссе 40 машину забросали камнями .
Один человек получил легкие ранения.
Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь.
Задержаны нескольких несовершеннолетних по подозрению в совершении нападения.