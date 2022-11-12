



На шоссе 40 машину забросали камнями

Днем, 12 ноября, на шоссе 40 машину забросали камнями .

Один человек получил легкие ранения.

Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь.

Задержаны нескольких несовершеннолетних по подозрению в совершении нападения.Днем, 12 ноября, на шоссе 40 машину забросали камнями .

Один человек получил легкие ранения.

Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь.

Задержаны нескольких несовершеннолетних по подозрению в совершении нападения.