



"Мы превращаемся из страны со смешанными городами в смешанную страну"



Глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар выступил на конференции по безопасности в Университете Райхмана.



Бар заявил: “Политическая нестабильность, нарастающие политические противоречия, развал всех общих знаменателей общества - все это вместе вдохновляет ось зла, от террористических организаций и до отдельных индивидов”.



Бар подчеркнул: “Самый сложный вызов - вызов внутри нас, глубокий раскол, развившийся в израильском обществе относительно собственного имиджа и имиджа государства”.



Бар также указал на подстрекательство к терроризму как эффективный инструмент террористических организаций: "Подстрекательство влияет на широкие слои населения, и этим бросает вызов традиционной работе по сбору информации. Террористические организации распознали потенциал “вдохновляющего терроризма” Все, что необходимо - это работать с потенциальной аудиторией и убедить его в своих идеях”.



Бар также говорил о далеко идущих последствиях операции “Страж Стен”: "Еще одно событие по образцу "Стража Стен" может оказаться необратимым и похоронить усилия по интеграции с обеих сторон. С другой стороны, усиление сдерживающих сил создает надежду. Он добавил: "Израиль превращается из страны со смешанными городами в смешанную страну. Это бросает нам новые трудные вызовы, которые на фоне подстрекательства ухудшают угрозу безопасности”.