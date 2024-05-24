



МУС предписывает Израилю открыть КПП Рафиах, закрытый Египтом

Наряду с постановлениями, касающимися военной операции Израиля в Рафиахе, Международный суд ООН предписывает Израилю "держать открытым" пограничный переход Рафиах между Египтом и Газой, чтобы обеспечить "беспрепятственную доставку гуманитарной помощи" в регион.



КПП Рафиах был закрыт с тех пор, как ЦАХАЛ начал операцию по захвату ворот со стороны Газы. Израиль обвиняет Египет в том, что тот отказывается вновь открыть КПП.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Египет не хочет открывать КПП до тех пор, пока ЦАХАЛ эффективно управляет другой стороной, и Израилю с трудом удается найти другую организацию для управления КПП. ПА отвергла предложение взять на себя управление Рафиахом, поскольку

Израиль заявил, что офицерам не будет позволено официально идентифицировать себя как представителей ПА из-за опасений противодействия со стороны ультраправых членов израильской коалиции.

