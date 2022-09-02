



Михаэли пожелала выздоровления раненому в теракте бойцу

Министр транспорта Мейрав Михаэли прокомментировала теракт, произошедший в Кирьят-Арбе.



В частности, она пожелала выздоровления раненому бойцу.



"Желаю скорейшего выздоровления солдату, получившему ножевое ранение в результате нападения под Хевроном. Решительность сил на местах привела к нейтрализации террориста и быстрому прекращению инцидента. Я желаю спокойного и, прежде всего, безопасного Шаббата солдатам Армии обороны Израиля, где бы они ни находились", - написала Мейрав Михаэли в соцсетях.



