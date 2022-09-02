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Михаэли пожелала выздоровления раненому в теракте бойцу
02.09.2022 18:15 Ольга Белозерова

Михаэли пожелала выздоровления раненому в теракте бойцу

Министр транспорта Мейрав Михаэли прокомментировала теракт, произошедший в Кирьят-Арбе.

В частности, она пожелала выздоровления раненому бойцу. 

"Желаю скорейшего выздоровления солдату, получившему ножевое ранение в результате нападения под Хевроном. Решительность сил на местах привела к нейтрализации террориста и быстрому прекращению инцидента. Я желаю спокойного и, прежде всего, безопасного Шаббата солдатам Армии обороны Израиля, где бы они ни находились", - написала Мейрав Михаэли в соцсетях. 

 

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