Михаэли пожелала выздоровления раненому в теракте бойцу
Министр транспорта Мейрав Михаэли прокомментировала теракт, произошедший в Кирьят-Арбе.
В частности, она пожелала выздоровления раненому бойцу.
"Желаю скорейшего выздоровления солдату, получившему ножевое ранение в результате нападения под Хевроном. Решительность сил на местах привела к нейтрализации террориста и быстрому прекращению инцидента. Я желаю спокойного и, прежде всего, безопасного Шаббата солдатам Армии обороны Израиля, где бы они ни находились", - написала Мейрав Михаэли в соцсетях.
מאחלת החלמה מהירה לחייל שנפצע בפיגוע הדקירה ליד חברון. נחישות הכוחות בשטח הובילה לנטרול של המחבל ולסיום האירוע מהר. מאחלת שבת שקטה ובעיקר בטוחה לחיילות וחיילי צה"ל באשר הם.— Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) September 2, 2022