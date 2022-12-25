



Мэр Кфар-Касем пришел на похороны террориста: ребенок тут ни при чем

Адель Бадир, мэр Кфар-Касима, принял участие в похоронах террориста, пытавшегося задавить и стрелявшего в полицейских в ночь с четверга на пятницу. На кадрах, опубликованных полицией, видно, как 23-летний Наим Бадир идет с автоматом навстречу полицейскому, а затем бросает бутылку с зажигательной смесью.



Мэр города прокомментировал инцидент и сказал: "Ребенок не имеет отношения к людям, участвовавшим в инциденте. Нам нужно дождаться мотива, мы подождем мнения профессионалов".



Адель Бадир упомянул о культуре оружия в арабском обществе, которая "направлена против всех". "На этой неделе мы увидели, что оно было направлено и против двухлетнего мальчика. Оружие - это проблема, и я должен решать ее как мэр, эту проблему должны решать полиция и командующий округом. Мы работаем вместе в полном сотрудничестве с полицией", - пояснил Бадир. "Мы доверяем профессионалам расследовать, что привело к этому сложному инциденту, во время которого была попытка стрельбы или насилия против полиции".