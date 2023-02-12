



Мать погибших в Иерусалиме: отец до сих пор не знает о смерти детей

Мать двух погибших в результате пятничного теракта в Иерусалиме мальчиков сказала, что их отец, который также был ранен в результате наезда автомобиля, до сих пор не знает, что его сыновья умерли.



Об этом она сообщила израильским журналистам 12 февраля.



"Мы молимся, чтобы он проснулся здоровым и чтобы Бог дал ему силы противостоять новой реальности. Наши мальчики были счастливыми, хорошими детьми, которые любили помогать", — сказала женщина.



Напомним, что 6-летний Яаков Палей был похоронен вскоре после нападения. Его старший брат, 8-летний Ашер, вчера скончался от полученных ран. Их 10-летний брат получил легкие травмы и вскоре был выписан, а 42-летний отец остается в состоянии средней степени тяжести в больнице.