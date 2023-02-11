Третья жертва теракта в Иерусалиме: скончался 8-летний мальчик
Восьмилетний мальчик, тяжело раненный в результате столкновения с автомобилем возле района Рамот в Восточном Иерусалиме в пятницу, скончался от полученных ран в субботу, в результате чего число жертв нападения достигло трех человек, заявили медицинские работники.
Ашер Менахем Палей, старший брат шестилетнего Яакова Исраэля Палей, который также был убит в результате нападения, скончался в медицинском центре Шааре Цедек, говорится в сообщении больницы.
"Мальчик прибыл в критическом состоянии, и многие бригады из травматологического отделения, из реанимации, детской реанимации, детской хирургии и нейрохирургии много часов боролись за его жизнь, но, к сожалению, им пришлось констатировать его смерть», - сообщили в медицинском центре в субботу вечером.
Шестилетнего Яакова похоронили в пятницу днем перед началом Шаббата в соответствии с еврейским законом.
Брат погибших мальчиков, 10-летний Моши, получил легкие ранения в результате нападения и был выписан из медицинского центра "Хадасса" на выходных. 42-летний отец мальчиков находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.
По словам медиков, среди других пострадавших двое мужчин в возрасте 20 лет в тяжелом состоянии.
Второй жертвой стал Альтер Шломо Ледерман, 20-летний студент ешивы, который недавно женился. Он и его жена направлялись в дом его родителей на Шаббат. Ледерман был доставлен в медицинский центр Шаарей Цедек в критическом состоянии, где скончался от полученных ран.
Нападавший был идентифицирован как Хусейн Карака, 31 год, гражданин Израиля и житель района Иссавия в Восточном Иерусалиме. По словам очевидцев, он врезался в группу израильтян, ожидающих на автобусной остановке. Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что есть информация, что он был психически болен, и всего несколько дней назад его выписали из психиатрической больницы на севере Израиля.
Полиция квалифицировала инцидент как теракт.
Правоохранительные органы сообщили, что офицеры задержали 10 родственников террориста в Исавии и А-Туре, включая его родителей, брата, жену и домовладельца.
На странице Караки в Facebook были опубликованы сообщения, приветствующие нападения на израильских солдат и мирных жителей. В сообщении, опубликованном в августе прошлого года, Карака приветствовал лидера палестинского исламского джихада Зиада Нахале. В более свежем посте в декабре прошлого года Каракаа почтил память членов террористической группировки "Львиное логово", ликвидированных в ходе операции ЦАХАЛа.
Карака также опубликовал множество постов, прославляющих теракты, и написал "Слава чистым душам", имея в виду нападавших.
В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что премьер-министр решил опечатать дом нападавшего. Карака жил на съемной квартире, и оставалось неясным, можно ли с юридической точки зрения опечатать его дом.