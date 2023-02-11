



Третья жертва теракта в Иерусалиме: скончался 8-летний мальчик

Восьмилетний мальчик, тяжело раненный в результате столкновения с автомобилем возле района Рамот в Восточном Иерусалиме в пятницу, скончался от полученных ран в субботу, в результате чего число жертв нападения достигло трех человек, заявили медицинские работники.



Ашер Менахем Палей, старший брат шестилетнего Яакова Исраэля Палей, который также был убит в результате нападения, скончался в медицинском центре Шааре Цедек, говорится в сообщении больницы.



"Мальчик прибыл в критическом состоянии, и многие бригады из травматологического отделения, из реанимации, детской реанимации, детской хирургии и нейрохирургии много часов боролись за его жизнь, но, к сожалению, им пришлось констатировать его смерть», - сообщили в медицинском центре в субботу вечером.



Шестилетнего Яакова похоронили в пятницу днем ​​перед началом Шаббата в соответствии с еврейским законом.



Брат погибших мальчиков, 10-летний Моши, получил легкие ранения в результате нападения и был выписан из медицинского центра "Хадасса" на выходных. 42-летний отец мальчиков находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.



По словам медиков, среди других пострадавших двое мужчин в возрасте 20 лет в тяжелом состоянии.



Второй жертвой стал Альтер Шломо Ледерман, 20-летний студент ешивы, который недавно женился. Он и его жена направлялись в дом его родителей на Шаббат. Ледерман был доставлен в медицинский центр Шаарей Цедек в критическом состоянии, где скончался от полученных ран.



Нападавший был идентифицирован как Хусейн Карака, 31 год, гражданин Израиля и житель района Иссавия в Восточном Иерусалиме. По словам очевидцев, он врезался в группу израильтян, ожидающих на автобусной остановке. Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что есть информация, что он был психически болен, и всего несколько дней назад его выписали из психиатрической больницы на севере Израиля.



Полиция квалифицировала инцидент как теракт.

Правоохранительные органы сообщили, что офицеры задержали 10 родственников террориста в Исавии и А-Туре, включая его родителей, брата, жену и домовладельца.



На странице Караки в Facebook были опубликованы сообщения, приветствующие нападения на израильских солдат и мирных жителей. В сообщении, опубликованном в августе прошлого года, Карака приветствовал лидера палестинского исламского джихада Зиада Нахале. В более свежем посте в декабре прошлого года Каракаа почтил память членов террористической группировки "Львиное логово", ликвидированных в ходе операции ЦАХАЛа.



Карака также опубликовал множество постов, прославляющих теракты, и написал "Слава чистым душам", имея в виду нападавших.



В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что премьер-министр решил опечатать дом нападавшего. Карака жил на съемной квартире, и оставалось неясным, можно ли с юридической точки зрения опечатать его дом.

