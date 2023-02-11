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Мансур Аббас: отвергаю террор, есть другой путь
11.02.2023 16:13 Аркадий Бочаровский

Мансур Аббас: отвергаю террор, есть другой путь


  
Лидер  РААМ Мансур Аббас  издал заявление в связи с кровавым терактом  в Иерусалиме

Аббас заявил:  “Я буду продолжать отвергать и осуждать любой вред гражданскому населению и невинным людям, особенно когда речь идет о детях. Я верю, что здесь можно найти другой, более нравственный и более полезный способ навести мосты мира и терпимости для лучшего будущего между двумя народами. Я призываю прекратить любые действия, которые наносят вред человеческой жизни, и дать шанс миру и переговорам”.
 

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