



Мансур Аббас: отвергаю террор, есть другой путь





Лидер РААМ Мансур Аббас издал заявление в связи с кровавым терактом в Иерусалиме



Аббас заявил: “Я буду продолжать отвергать и осуждать любой вред гражданскому населению и невинным людям, особенно когда речь идет о детях. Я верю, что здесь можно найти другой, более нравственный и более полезный способ навести мосты мира и терпимости для лучшего будущего между двумя народами. Я призываю прекратить любые действия, которые наносят вред человеческой жизни, и дать шанс миру и переговорам”.

