



Макрон намерен убедить Россию и Китай поддержать резолюцию в ООН по Газе

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Франция вместе с Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами будет работать над тем, чтобы убедить Россию и Китай поддержать резолюцию ООН о прекращении огня в Газе после того, как эти две крупные державы заблокировали текст, предложенный Соединенными Штатами.



"После вето, наложенного Россией и Китаем несколько, мы собираемся возобновить работу на основе французского проекта резолюции в Совете Безопасности и работать с нашими американскими, европейскими и арабскими партнерами, чтобы достичь соглашения", - сказал Макрон по окончании саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе.



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В четверг министерство иностранных дел Франции заявило, что приступило к разработке проекта резолюции вместе с дипломатами, заявив, что они представят проект, если резолюция США не будет принята.



Ранее Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе в рамках сделки по захвату заложников, что стало первым случаем, когда США поддержали подобную формулировку.



Резолюция призывала к "немедленному и устойчивому прекращению огня" продолжительностью около шести недель, которое защитит гражданское население и позволит доставить гуманитарную помощь.



По словам Макрона, изменение тона Вашингтона означает, что он надеется на успех новой резолюции с арабскими странами, если им удастся убедить Россию и Китай не выступать против.



"Важно отметить, что США изменили свою позицию и заявили о своем желании очень четко отстаивать прекращение огня, что хорошо для нас и для прогресса нашего проекта", - сказал Макрон.

