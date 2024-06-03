



Майкл Дуглас посетил Израиль с визитом солидарности

Майкл Дуглас побывал на прошлой неделе в Израиле. Актер посетил места массовых убийств, устроенных ХАМАС 7 октября, и встретился с родственниками заложников, удерживаемых в Газе.



Вчера Дуглас также встретился с президентом Израиля Ицхаком Херцогом и опубликовал в Instagram видеозапись своего визита на площадку фестиваля Nova, которая стала мемориалом, где размещены фотографии жертв.



“Всем мирного воскресенья!



Я нахожусь в Израиле на Мемориале фестиваля Nova, посвященном резне, с которой началась эта ужасная война. Я думаю, что здесь погибло более 300 человек, а на 40-мильном участке, где появились террористы, — более тысячи. Я знаю, что в каждом конфликте есть две стороны, и я уважаю это, но я надеюсь, что эта война закончится быстро и избавит нас от ненависти друг к другу на всю оставшуюся жизнь. Я просто хочу пожелать всем мира!”, — написал он.

