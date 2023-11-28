



Любимую собаку привезли в больницу для реабилитации освобожденных детей

Чтобы помочь трем освобожденным детям-заложникам прийти в себя, их любимую собаку Родни привезли в медицинский центр "Шнайдер", где они проходят лечение после освобождения, сообщили в больнице.



40-летняя Хагар Бродуч была в числе нескольких заложников, освобожденных в конце воскресенья, 26 ноября вместе с тремя детьми - 10-летним Офри, 9-летними Ювалем и Орией.



"Семья понимала, что ничто не сделает их счастливее, чем увидеть свою любимую собаку, поэтому они привезли ее в отделение", - говорится в сообщении больницы.



Больница опубликовала видео встречи.



Все четверо были похищены террористами из своего дома в кибуце Кфар-Аза вместе с Авигаиль Идан, которая пряталась вместе с ними. Авихай Бродуч, муж и отец, защищал кибуц, пока его семья пряталась в бомбоубежище. Когда он вернулся раненый, то обнаружил, что его семья исчезла, и решил, что они погибли, а позже узнал, что они были похищены.

