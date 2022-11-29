



Лапид просит мировых лидеров оказать влияние на ПА

Уходящий премьер-министр Яир Лапид обратился к десяткам мировых лидеров с просьбой отговорить палестинцев от продвижения вперед их усилий по антиизраильской резолюции в ГА ООН.



Об этом сообщает Times of Israel.



В письме, разосланном более чем в 50 стран, Лапид назвал палестинскую кампанию, которая включала голосование в комитете ООН в начале этого месяца, "согласованными усилиями выделить Израиль, дискредитировать наши законные опасения по поводу безопасности и делегитимизировать само наше существование".



Резолюция от 11 ноября, озаглавленная "Практика Израиля и поселенческая деятельность, затрагивающая права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях", была принята Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция требует, чтобы Международный суд в Гааге "срочно вынес консультативное заключение" в отношении 2длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории". Документ будет поставлен на голосование на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в декабре.



"Я призываю вашу страну оказать влияние на Палестинскую администрацию, чтобы они воздержались от продвижения этого опасного шага в Генеральной Ассамблее. Если палестинцы продолжат игнорировать эти просьбы и эта резолюция будет вынесена на голосование в декабре, я надеюсь и ожидаю, что ваша страна проголосует против нее и выразит вашу четкую озабоченность по поводу ее опасных последствий. Мы надеемся, что наши друзья поддержат нас", - написал Лапид.



Послание было направлено европейским партнерам, включая Великобританию, Францию, Хорватию, Румынию, Болгарию, Нидерланды, Словакию, Грузию и Латвию. Письмо также получили лидеры Бразилии, Уругвая, Перу и Вьетнама.