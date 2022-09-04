



Лапид прокомментировал теракт на шоссе №90

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал обстрел автобуса на шоссе №90 и пожелал скорейшего выздоровления солдатам и водителю автобуса, пострадавшим в теракте.



Он также похвалил израильских спасателей и военных за оказание помощи раненым и быстрый розыск подозреваемых.



"Мы будем продолжать добираться до всех, кто пытается причинить вред гражданам и солдатам Государства Израиль", - говорится в заявлении Лапида.



Министр обороны Бени Ганц также похвалил израильские войска за арест пары подозреваемых после теракта.



"Силы безопасности немедленно начали розыск и быстро и профессионально задержали подозреваемых в нападении. Мы продолжим расширять наши целенаправленные операции по борьбе с терроризмом в районе Иудеи и Самарии" , — сказал он.

