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Лапид отдал честь бойцам ЦАХАЛа за предотвращение теракта
11.09.2022 18:03 Алина Груднева

Лапид отдал честь бойцам ЦАХАЛа за предотвращение теракта

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал операцию Волнорез, которую проводят ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция в Иудее и Самарии.

 
Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 11 сентября.
 
"В конце прошлой недели мы провели совещание с ЦАХАЛом и ШАБАКом по вопросу напряженности в Иудее и Самарии, особенно в Дженине и Шхеме. Силы безопасности решительно действуют в этих районах, чтобы предотвратить террористические атаки на израильской территории", - сказал Лапид.
 
Он встретился в четверг с двумя полицейскими ЯСАМа, старшим сержантом Шарифом Хасоном и сержантом Мохабао Менгисту, которые предотвратили теракт в Тель-Авиве.
 
"Их бдительность и профессионализм позволили избежать многочисленных жертв и эскалации в сфере безопасности", - подчеркнул премьер.
 
Он добавил, что поблагодарил их от имени правительства Израиля. Они получили грамоты от министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева. 
 
"Пользуясь случаем, отдаю им честь из зала заседаний правительства", - резюмировал Лапид.

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