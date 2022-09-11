Лапид отдал честь бойцам ЦАХАЛа за предотвращение теракта
Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал операцию Волнорез, которую проводят ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция в Иудее и Самарии.
Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 11 сентября.
"В конце прошлой недели мы провели совещание с ЦАХАЛом и ШАБАКом по вопросу напряженности в Иудее и Самарии, особенно в Дженине и Шхеме. Силы безопасности решительно действуют в этих районах, чтобы предотвратить террористические атаки на израильской территории", - сказал Лапид.
Он встретился в четверг с двумя полицейскими ЯСАМа, старшим сержантом Шарифом Хасоном и сержантом Мохабао Менгисту, которые предотвратили теракт в Тель-Авиве.
"Их бдительность и профессионализм позволили избежать многочисленных жертв и эскалации в сфере безопасности", - подчеркнул премьер.
Он добавил, что поблагодарил их от имени правительства Израиля. Они получили грамоты от министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева.
"Пользуясь случаем, отдаю им честь из зала заседаний правительства", - резюмировал Лапид.