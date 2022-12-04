



Лапид: эра терпимости к ракетным обстрелам закончилась

Премьер-министр Яир Лапид провел оценку ситуации после ночного удара по объектам ХАМАСа в Газе после ракетного обстрела.

На мероприятии присутствовал начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави.

"Израилю нужны сильные, дисциплинированные вооруженные силы с четкой цепочкой командования, которые действуют только по закону. Это секрет нашей силы, это то, что выковало мощь ЦАХАЛа", - сказал Лапид.

По его словам, силы безопасности будут реагировать на каждый ракетный обстрел из Газы. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ действует постоянно на всех аренах.

"Это требует от сил безопасности изнурительных усилий, но эра терпимости к ракетам закончилась", - добавил он.