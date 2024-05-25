



Кусок американского пирса для Газы за $320 млн прибило к Ашдоду

Этим утром израильские СМИ написали о якобы выброшенной на берег в Ашдоде американской барже. Так или иначе, все сводилось к доставке гуманитарной помощи в Газу по морю.



Спустя несколько часов израильские паблики наполнились реальными видео.



Как оказалось, к Ашдоду припыл огромный кусок того самого злополучного американского пирса, из-за которого было много шума в Америке, а теперь много беспокойств в Египте.



Кажется эта плавучая конструкция стоила американским налогоплательщикам $320 млн.





