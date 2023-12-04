



Красный Полумесяц пожаловался на опасность доставки гумпомощи в Газу

С момента возобновления боевых действия и расширения наземной операции ЦАХАЛа в Газу стало опаснее и сложнее доставлять гуманитарную помощь.



Такое заявление в комментарии телеканалу "Аль-Джазира" сделала официальный представитель палестинского Красного Полумесяца Небал Фарсах.



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"Израильские силы отделили центральный район от Хан-Юнис и остальной части южного Газы, в результате чего доставка помощи в эти районы стала более опасной", - сказала она.



По словам Фарсах, в Газе остро не хватает топлива. По ее словам, если такая ситуация сохранится, скоро "машины скорой перестанут работать".