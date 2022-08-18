



Кохави: ЦАХАЛ нанес удар по "третьей стране" во время недавних боев в Газе

Начальник штаба АОИ Авив Кохави сообщил в четверг, что Армия обороны Израиля нанесла удар по неназванной стране во время недавнего раунда боевых действий в Газе в начале этого месяца.



"Десять дней назад Силы обороны Израиля с большой точностью поразили Тайсира Джабари, который является архитеррористом", — сказал Кохави на конференции Федерации местных властей, имея в виду командира палестинского "Исламского джихада" в северной части Газы, убитого во время операции "Рассвет".



"Одновременно ЦАХАЛ провел серию арестов в Иудее и Самарии и нанес удар в третьей стране, а также вел оборонительные действия вдоль остальных границ страны", — сказал Кохави.



Кохави не назвал "третью страну", на территории которой был совершен упомянутый удар между 5 и 8 августа.



Однако в сообщениях арабских СМИ говорится, что 7 августа по меньшей мере шесть иранских и ливанских советников были убиты в Йемене в лагере поддерживаемой Ираном повстанческой группировки хуситов. При этом причиной инцидента назван взрыв баллистической ракеты хуситов, которая взорвалась при передислокации.



В сообщениях, переданных саудовскими телекомпаниями "Аль-Арабия" и "Аль-Хадас", говорится, что десятки боевиков-хуситов также были убиты, и что взрыв вызвал детонацию других боеприпасов на соседнем заводе и складе оружия недалеко от столицы Йемена Саана.



Из сообщений неясно, связаны ли ливанцы с "Хизбаллой", еще одной вооруженной террористической группировкой, поддерживаемой Тегераном.



В прошлом году ЦАХАЛ развернул батареи ПВО вокруг южного города Эйлат на фоне опасений нападения хуситов. Считается, что у поддерживаемой Ираном группировки есть ракеты и беспилотники, которые могут достичь территории Израиля.



ЦАХАЛ называет три "круга" прямых угроз, стоящих перед Израилем, первый из которых – небольшие террористические группы на границах Израиля, такие как ХАМАС; второй — более крупные угрозы, такие как сирийская армия и "Хизбалла"; а "третий круг" — это страны, не имеющие общей границы с Израилем, такие как Иран, Ирак и Йемен.

