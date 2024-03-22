



Кэмерон обвинил Израиль в блокировании помощи в Газу

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обвинил Израиль в блокировании пунктов пунктов для оказания гуманитарной помощи Газе.



По данным The Guardian, об этом он написал в соответствующем письме.



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"Вы цитируете заявления, что международные доноры могут присылать столько помощи, сколько хотят, и Израиль будет помогать ее ввозу. Я бы хотел, чтобы это было правдой. Но большое разочарование вызывает то, что помощь Великобритании в Газе регулярно прекращается из-за ожиданий разрешения Израиля. К примеру, мне известно о финансированной Великобританией помощи, которая застряла на границе менее трех недель в ожидании одобрения", - написал он в письме.



По словам Кэмерона, основными препятствиями являются "отказы" со стороны правительства Израиля и "длительные процедуры получения разрешения", а также проверки. Также он объявил, что Израиль ограничивает получение визы для волонтеров.