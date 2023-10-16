



Канцлер Германии Шольц планирует посетить завтра Израиль

Канцлер Германии Олаф Шольц завтра, 17 октября, отправится в Израиль с визитом солидарности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на телекомпанию ntv.



Представитель правительства не сразу прокомментировал сообщения о планах поездки, отмечает Reuters.



В то же время, на фоне войны между Израилем и ХАМАСом, в Германии большое количество этнических арабов вышли на демонстрации в поддержку Газы и террористической организации ХАМАС. Немецкие полицейские очень жестко отреагировали на протестующих в Берлине, о чем свидетельствует размещенное видео на социальной платформе Х (бывший Твиттер).

