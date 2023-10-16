Канцлер Германии Шольц планирует посетить завтра Израиль
Канцлер Германии Олаф Шольц завтра, 17 октября, отправится в Израиль с визитом солидарности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на телекомпанию ntv.
Представитель правительства не сразу прокомментировал сообщения о планах поездки, отмечает Reuters.
В то же время, на фоне войны между Израилем и ХАМАСом, в Германии большое количество этнических арабов вышли на демонстрации в поддержку Газы и террористической организации ХАМАС. Немецкие полицейские очень жестко отреагировали на протестующих в Берлине, о чем свидетельствует размещенное видео на социальной платформе Х (бывший Твиттер).
Уважение берлинским полицейским. pic.twitter.com/yaQRR1JvFP— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) October 16, 2023