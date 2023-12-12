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Канада, Австралия и Зеландия призывают к прекращению огня в Газе
12.12.2023 21:28 Алина Груднева

Канада, Австралия и Зеландия призывают к прекращению огня в Газе

Премьер-министры Канады, Австралии и Новой Зеландии призвали к прекращению огня в Газе.

Об этом говорится в их совместном заявлении.

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"Страдание мирного населения Газы не может быть ценой победы над ХАМАСом", - сказано в заявлении.

Премьеры трех стран призвали террористов к немедленному освобождению оставшихся в плену в Газе заложников. А от Израиля они потребовали "уважать международному гуманитарное право".

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