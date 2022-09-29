



Как ХАМАС финансирует террор в Иудее и Самарии и Турции: раскрыта схема

ЦАХАЛ и ШАБАК предотвратили схему финансирования терроризма, которую использовал ХАМАС, привлекая жителей Газы, которые въезжали в Израиль по гуманитарным причинам или с разрешениями на работу, а также с привлечением студенческих активистов в Университете Бирзейт в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление представителя ЦАХАЛа Авихая Адраи.



Террористическое движение использовало схему финансирования для перевода средств из Газы членам ХАМАСа в Турции и для финансирования террористической деятельности в Иудее и Самарии, и в Турции.



Группа студенческих активистов Университета Бирзейт была арестована после того, как они были пойманы с кредитными картами, которые использовались для перевода незаконных средств от руководства ХАМАСа в Газе официальным лицам ХАМАСа в Турции.



Деньги вывозились из Газы контрабандой через людей, въехавших в Израиль по гуманитарным соображениям или с целью поиска работы. Затем студенты снимали средства с банкоматов в Рамалле и использовали их для террористических целей, в том числе для финансирования активистов ХАМАСа.