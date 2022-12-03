



Израиль отложил депортацию палестинского адвоката - СМИ

Израильский суд отложил решение о депортации палестинского адвоката Салаха Хаммури во Францию.



Об этом сообщает палестинское издание WAFA со ссылкой на адвоката и семью Хаммури.



Ранее израильские власти проинформировали Хаммури о том, что его депортируют во Францию ​​4 декабря после лишения его вида на жительство.



Адвокат Хаммури, Леа Цемель, заявила, решение отложить его депортацию было принято по административным причинам и что его дело будет рассмотрено на следующей неделе. По ее словам, новое заседание состоится во вторник.



Напомним, что израильские власти считают, что Хаммури является членом "Народного фронта освобождения Палестины", группы, которую Израиль и США считают террористической организацией. Он работал юристом в Adameer, правозащитной группе, помогающей палестинским заключенным, которую Израиль запретил из-за предполагаемых связей с НФОП.