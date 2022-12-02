



Израиль депортирует палестинского адвоката во Францию

Власти Израиля лишили палестинского адвоката Салаха Хаммури права на жительство в Иерусалиме и планируют депортировать его во Францию. По заявлению властей, Хаммури является активистом террористической организации.



Об этом сообщает Times of Israel.



Салах Хаммури, имеющий французское гражданство, с марта содержится под стражей. Министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед заявила, что после истечения срока содержания под стражей в эти выходные он будет депортирован во Францию.



"Мы должны бороться с терроризмом всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Недопустимо, чтобы такие террористы, как Хаммури, получали статус в Израиле", - заявила Шакед.



По версии властей, Хаммури является членом "Народного фронта освобождения Палестины", группы, которую Израиль и США считают террористической организацией. Он работал юристом в Adameer, правозащитной группе, помогающей палестинским заключенным, которую Израиль запретил из-за предполагаемых связей с НФОП.



Он провел семь лет в тюрьме после того, как был осужден за предполагаемый заговор с целью убийства известного раввина, но был освобожден в 2011 году в результате обмена заключенными с ХАМАСом.



Как сообщается, Хаммури использовал свою резиденцию в Иерусалиме, чтобы продолжить "свою враждебную деятельность".