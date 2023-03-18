



Израиль и ПА готовятся к саммиту в Египте по региональной безопасности

Израильские, палестинские, американские, египетские и иорданские официальные лица собираются в воскресенье на саммит в Шарм-эль-Шейхе, чтобы укрепить региональное спокойствие в преддверии Рамадана, который начнется на следующей неделе.



Советник по национальной безопасности Цахи Ханегби возглавит израильскую команду, как и на предыдущем саммите в Акабе. Также примут участие глава ШАБАКа Ронен Бар и бригадный генерал Гассан Алиан, военный представитель палестинцев. Согласно совместному коммюнике, Израиль обязался приостановить строительство новых поселений на переговорах в Акабе, хотя премьер-министр Биньямин Нетаниягу опровергал приостановку строительства “зеленой линии”.



Израиль и Палестинская администрация договорились снизить напряженность, чтобы предотвратить дальнейшее насилие в преддверии священного для мусульман месяца. Стороны договорились “немедленно прекратить односторонние меры на период от 3 до 6 месяцев”.



Высокопоставленный чиновник ПА позже сообщил, что Иерусалим также обязался перевести миллионы долларов налоговых поступлений, которые он удержал от испытывающей финансовые трудности Палестинской администрации, но не сделал этого.

“Они пообещали в Акабе, что переведут все средства, но на данный момент мы ничего не получили”, – заявил в начале марта министр гражданских дел ПА Хусейн аль-Шейх и один из ближайших советников Махмуда Аббаса.

Аль-Шейх посетовал, что даже обязательства, изложенные в письменном виде в коммюнике, не воспринимаются всерьез израильским правительством. Это, по его словам, ставит под угрозу запланированные последующие действия в Шарм-эль-Шейхе.Согласно пятничному отчету, в связи с началом Рамадана, службы безопасности предупредили правительство о повышенных рисках потенциальных палестинских террористических атаках.На недавней встрече с министром обороны Йоавом Галланом военные заявили, что продолжающиеся внутренние беспорядки в Израиле, падение популярности Палестинской администрации, рост националистических еврейских нападений и действия министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира способствуют крайне нестабильному состоянию в ПА. По мнению армейских лидеров приказ Бен-Гвира об усилении сноса незаконных построек в Восточном Иерусалиме сделан с полным пренебрежением к потенциальным последствиям для безопасности и рекомендациям начальников служб безопасности.Напряженность между Израилем и палестинцами в прошлом году была довольно высокой, когда ЦАХАЛ почти каждую ночь проводил рейды в ПА на фоне серии палестинских террористических атак. Она еще более усилилась в последние недели, что связано с циклом смертоносных израильских рейдов и палестинских актов мести, а также с всплеском насилия со стороны поселенцев.