



Италия возобновит финансирование UNRWA. Пакет помощи палестинцам - $ 38 млн

Италия возобновит финансирование палестинской организации ООН по оказанию помощи UNRWA в рамках пакета помощи на сумму 35 млн евро ($38 млн), заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.



Таяни берет на себя такое обязательство во время встречи в Риме с премьер-министром Палестинской автономии Мохаммадом Мустафой.



Итальянский министр говорит, что пять миллионов евро ($5,4 млн) пойдут на проекты UNRWA, а оставшаяся часть пойдет на инициативу "Продовольствие для Газы".



Италия была одной из многих стран, которые заблокировали помощь UNRWA после обвинений Израиля в том, что некоторые сотрудники агентства были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, которое спровоцировало войну в Газе.



"Италия решила возобновить финансирование конкретных проектов, призванных помочь палестинским беженцам, но только после строгих проверок, которые гарантируют, что ни один цент не рискует оказаться в конечном итоге поддержкой терроризма", — говорит Таяни.



В UNRWA работает 13 000 человек в Газе, которые управляют школами анклава, клиниками первичной медицинской помощи и другими социальными службами, а также распределяют гуманитарную помощь.



В последние недели несколько стран возобновили финансирование агентства. В прошлом месяце Германия заявила, что возобновит сотрудничество с UNRWA после доклада бывшего министра иностранных дел Франции Катрин Колонна о процедурах UNRWA по обеспечению соблюдения принципов нейтралитета.