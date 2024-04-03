



Испания требует от Израиля подробных объяснений по атаке на гуманитарную миссию

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что объяснения Израиля по поводу гибели семи человек, работавших в благотворительной организации World Central Kitchen, в результате авиаудара в Газе были недостаточными и неприемлемыми, и потребовал дальнейших подробностей.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал инцидент "трагическим событием, в котором наши силы непреднамеренно причинили вред некомбатантам", добавив, что "такое случается на войне".



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Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви заявил, что удар был нанесен из-за "неправильной идентификации", произведенной в сложных условиях военного времени.



"Это неприемлемо и недостаточно, и мы ждем гораздо более сильных и подробных разъяснений, после чего мы решим, какие действия предпринять", - сказал Санчес на брифинге в среду, находясь с визитом в Катаре.



Компания World Central Kitchen была основана американским шеф-поваром испанского происхождения Хосе Андресом.

