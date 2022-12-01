



Исламский джихад угрожает местью за "чудовищное преступление"



Ночью 1 декабря в ходе перестрелки с ЦАХАЛом в лагере беженцев в Дженине были убиты высокопоставленные командиры террористической организации "Исламский джихад".



ЦАХАЛ провел рейд в лагере после получения предупреждения о том, что разыскиваемые лица планируют нападение в ближайшее время. Четверо разыскиваемых террористов были арестованы. Среди сил ЦАХАЛа потерь нет.



Погибшие - Абу Айман Мухаммад Айман аль-Саади, высокопоставленный член "Исламского джихада" и Наим Збейди, племянник террориста Закарии Збейди, сбежавшего вместе с 5 другими заключенными из тюрьмы Гильбоа. Оба - жители Дженина в возрасте 20 лет, связанные с военным крылом террористической организации Исламский джихад. Во время столкновений был ранен еще один палестинский террорист. Власти Дженина объявили о начале всеобщей забастовки на следующий день.



Представитель "Исламского джихада" объявил, что организация отомстит за погибших: "Резня, которую сионистская оккупация устроила против наших бойцов сопротивления в лагере Дженин, не пройдет без того, чтобы враг не поплатился за это чудовищное преступление".

