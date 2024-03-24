



Иран и "Хезболла" потрясены новой тактикой ведения войны Израилем

Асад Авад, военный комментатор саудовского канала "Аль-Хадат", выступил в эфире телеканала. Он затронул ситуацию на севере Израиля и проанализировал тактику ЦАХАЛа в регионе.



Авад затронул тему конфликта Израиля между "Хезболлой" и Ираном. Говоря о конфликте, Авад отметил: "Израиль был удивлен масштабами туннелей в Газе и военными методами ХАМАСа и принял новую стратегию регионального сдерживания", - сказал он в самом начале.



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На начальном этапе, по словам Авада, "Израиль нанес серьезный удар по иранским грузовым операциям в регионе и уничтожил множество партий оружия, которые направлялись из Ирана".



"На следующем этапе были атакованы и уничтожены склады в восточной Сирии. На складах находилось оружие, которое могло быть переброшено к границе с Израилем в течение нескольких часов. Фактически это подорвало иранские каналы снабжения "Хезболлы" и иранских военизированных формирований в регионе".



"Все эти действия могут послужить прелюдией к более значительным мероприятиям, которые могут включать уничтожение туннелей "Хезболлы" или, по крайней мере, разрушение укреплений вдоль границы с Ливаном, протяженностью более 79 километров, а также в районе Голанских высот, что, как ожидается, будет гораздо сложнее".



Далее Авад пояснил, что "с географической точки зрения район Голанских высот - напротив ферм Шебаа - представляет собой труднопроходимую местность, считающуюся оплотом "Хезболлы". Израильские авиаудары не будут там выгодны, и Израилю придется проявить творческий подход к поиску новых оперативных тактик".



В своем выступлении он упомянул о Горной бригаде, которая начнет свои операции в ближайшие недели - в самый разгар войны, и будет действовать в секторах горы Хермон.



Военнослужащие горной бригады участвовали в войне 2006 года и хорошо знакомы с туннелями "Хезболлы"", - сказал он.



"В последние недели "Хезболла" начала строить туннели из Сирии в Ливан, чтобы перебросить туда оружие из арсеналов, но на данном этапе от туннелей нет никакой пользы. По моим оценкам, 70-80 % арсеналов были уничтожены", - предположил Авад. Ожидается, что это задержит любой план, который "Хезболла" попытается реализовать, и это может стать шансом для Израиля".

