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Иерусалим "горит": в городе вспыхнули массовые беспорядки
12.10.2022 23:59 Ольга Белозерова

Иерусалим "горит": в городе вспыхнули массовые беспорядки

Силы полиции и МАГАВа пытаются справиться с беспорядками, которые охватили Восточный Иерусалим сегодня.

В одном из инцидентов автомобиль еврейской семьи был забросан камнями при попытке линчевания в районе Бейт-Ханина. Члены семьи рассказали, что арабы перегородили дорогу и забросали машину камнями, не давая им возможности спастись, сообщает "Аруц Шева".

Перед этим арабы бросили бутылки с зажигательной смесью в еврейский автомобиль возле Елеонской горы. В обоих случаях пострадавших нет.
 


Пытаясь обуздать участников беспорядков, силы безопасности Израиля ответили средствами для разгона толпы. В это же время бунтовщики бросали в израильских военных бутылки с зажигательной смесью, камни, запускали фейерверки, жгли мусорные баки.
Во время ожесточенных беспорядков в Исавии двое полицейских получили легкие ранения, действуя на месте происшествия, чтобы дать отпор бунтовщикам.

В течение дня были задержаны пятеро подозреваемых в участии в беспорядках, и работа по остановке беспорядков продолжается.

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич прокомментировал ситуацию в столице: "В разгар праздника горит Иерусалим, наша вечная столица. Теракт в кварталах города, террористы стреляют, бросают камни и зажигательные бомбы и пытаются убить евреев. Полная потеря контроля, Лапид, Ганц и Бар-Лев - в этом виноваты вы. Пора вернуть суверенитет Иерусалиму и Израилю". 
 

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