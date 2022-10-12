Иерусалим "горит": в городе вспыхнули массовые беспорядки
Силы полиции и МАГАВа пытаются справиться с беспорядками, которые охватили Восточный Иерусалим сегодня.
В одном из инцидентов автомобиль еврейской семьи был забросан камнями при попытке линчевания в районе Бейт-Ханина. Члены семьи рассказали, что арабы перегородили дорогу и забросали машину камнями, не давая им возможности спастись, сообщает "Аруц Шева".
Перед этим арабы бросили бутылки с зажигательной смесью в еврейский автомобиль возле Елеонской горы. В обоих случаях пострадавших нет.
شبان يضرمون النار بعامود كاميرات مراقبة إسرائيلية داخل قرية الطور بالقدس. pic.twitter.com/VW4XkzANWW— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2022
عاجل| إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في قرية صور باهر بالقدس. pic.twitter.com/KWNb4nOaDE— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2022
Пытаясь обуздать участников беспорядков, силы безопасности Израиля ответили средствами для разгона толпы. В это же время бунтовщики бросали в израильских военных бутылки с зажигательной смесью, камни, запускали фейерверки, жгли мусорные баки.
مــواجــهات مع الاحتلال عند دوار رأس العامود في القدس. pic.twitter.com/E9uFNfQg76— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2022
لحظة إلقاء زجاجات حارقة على حافلة مستوطنين أثناء مرورها بحي رأس العامود في القدس. pic.twitter.com/IJewUj41GH— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2022
Во время ожесточенных беспорядков в Исавии двое полицейских получили легкие ранения, действуя на месте происшествия, чтобы дать отпор бунтовщикам.
В течение дня были задержаны пятеро подозреваемых в участии в беспорядках, и работа по остановке беспорядков продолжается.
Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич прокомментировал ситуацию в столице: "В разгар праздника горит Иерусалим, наша вечная столица. Теракт в кварталах города, террористы стреляют, бросают камни и зажигательные бомбы и пытаются убить евреев. Полная потеря контроля, Лапид, Ганц и Бар-Лев - в этом виноваты вы. Пора вернуть суверенитет Иерусалиму и Израилю".