



Иерусалим "горит": в городе вспыхнули массовые беспорядки

Силы полиции и МАГАВа пытаются справиться с беспорядками, которые охватили Восточный Иерусалим сегодня.



В одном из инцидентов автомобиль еврейской семьи был забросан камнями при попытке линчевания в районе Бейт-Ханина. Члены семьи рассказали, что арабы перегородили дорогу и забросали машину камнями, не давая им возможности спастись, сообщает "Аруц Шева".



Перед этим арабы бросили бутылки с зажигательной смесью в еврейский автомобиль возле Елеонской горы. В обоих случаях пострадавших нет.



شبان يضرمون النار بعامود كاميرات مراقبة إسرائيلية داخل قرية الطور بالقدس. pic.twitter.com/VW4XkzANWW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2022

عاجل| إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في قرية صور باهر بالقدس. pic.twitter.com/KWNb4nOaDE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2022

مــواجــهات مع الاحتلال عند دوار رأس العامود في القدس. pic.twitter.com/E9uFNfQg76 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2022

لحظة إلقاء زجاجات حارقة على حافلة مستوطنين أثناء مرورها بحي رأس العامود في القدس. pic.twitter.com/IJewUj41GH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2022