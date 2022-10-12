



Попытка линча еврейской семьи в Иерусалиме

Сегодня полиция и МАГАВ справились с несколькими насильственными инцидентами и беспорядками в Иерусалиме.



В одном из инцидентов еврейская семья подверглась попытке линча в районе Бейт-Ханина, сообщает "Аруц Шева". Члены семьи рассказали, что арабы перегородили дорогу и забросали машину камнями, не давая возможности спастись.



Перед этим арабы бросили бутылки с зажигательной смесью в еврейский автомобиль в районе Елеонской горы.



В обоих случаях никто не пострадал.