



Хуситы потопили уже второе судно в Красном море

Через несколько дней после нападения хуситов затонул балкер, на борту которого, предположительно, погиб один моряк, и это уже второе судно, затонувшее в ходе их кампании.



Потопление судна Tutor в Красном море знаменует собой новую эскалацию кампании хуситов, направленной против судоходства по жизненно важному морскому коридору из-за войны Израиля и ХАМАСа.



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Нападение произошло, несмотря на многомесячную кампанию под руководством США в регионе, в ходе которой ВМС столкнулись с самыми интенсивными морскими боями со времен Второй мировой войны: почти ежедневно совершаются нападения на коммерческие суда и военные корабли.



Судно Tutor под либерийским флагом, принадлежащее Греции, затонуло в Красном море, говорится в предупреждении британского военного центра морских торговых операций для моряков в регионе.



"Военные власти сообщают о морских обломках и нефти, обнаруженных в последнем указанном месте", - говорится в сообщении UKMTO. "Предполагается, что судно затонуло".



В марте судно Rubymar под флагом Белиза с грузом удобрений затонуло в Красном море, продержавшись несколько дней на воде после нападения хуситов.

