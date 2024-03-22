



Хуситы получили отказ от арабских стран по поводу "коридоров" в Израиль

Йеменские хуситы не добились от арабских стран открытия сухопутных коридоров в Израиль.



Информацию об этом подтвердил главарь поддерживаемой Ираном группировки Абдул-Малик аль-Хуси.



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"Арабские страны, географически отделяющие нас от Палестины, категорически отказались открыть сухопутные коридоры для наших моджахедов", - пожаловался аль-Хуси.



Ранее хуситы, которые атакуют корабли в Красном море в рамках "поддержки Газы", угрожали, что боевики доберутся до Израиля, чтобы совершать там нападения. Одной из стран, которую группировка просила открыть "коридор" в Израиль, была Саудовская Аравия.



Что примечательно, 22 марта глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил о том, что есть прогресс в возможности заключения соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. По его словам, его поездка в Эр-Рияд привела к “очень хорошей дискуссии” о более тесных связях между двумя государствами.