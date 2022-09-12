



Хотели сжечь еврея: линчевателям из Хайфы дали минимальные сроки



Журналист Яир Краус опубликовал в издании Макор Ришон материал о том, как работает окружной суд города Хайфы.



Судебная коллегия окружного суда во главе с судьей Эрезом Поратом приговорила к минимальным срокам трех арабов, признанных виновными в терроризме на почве национальной ненависти.



Господин Порат постановил, что Адам Омар и Адам Эшафи будут приговорены к 7 и 8 годам тюрьмы соответственно, а их сообщник Язен Харев - к 38 месяцам тюрьмы. Речь идет о минимальных сроках, предусмотренных законом.



Обвиняемые в ночь на 11 мая изготовили 10 бутылок с зажигательной смесью. На улице Ацмаут они поджидали, пока на красный свет остановятся два посыльных на скутерах. На одном из скутеров был израильский флаг. Они забросали посыльного коктейлями Молотова, и на нем начала гореть одежда.



После этого все трое закидывали камнями евреев. В квартале Хадар они выпустили фейерверки по еврейской машине, после этого избили посыльного из пиццерии, проклиная его и говоря: "Ты больше сюда не придешь" .



Судья Порат в приговоре написал, что “подобные акции - удар в сердце еврейских жителей Хайфы. Тем не менее, он приговорил всех трех к минимально возможным срокам. исходя из того, что у них нет предыдущих судимостей и своими признаниями “они сэкономили драгоценное время суда”.



Источники в государственных органах рассказали Краусу, что правоохранитлеьная система склонна рассматривать подобные случаи в качестве криминальных инцидентов, а не терроризма, и выносить мягкие приговоры”.