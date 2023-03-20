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“Хизбалла”: Израиль заплатит высокую цену за убийство члена Исламского джихада
20.03.2023 18:08 Ирина Демьянова

“Хизбалла”: Израиль заплатит высокую цену за убийство члена Исламского джихада

“Хизбалла” осудила убийство высокопоставленного члена “Бригад Аль-Кудс” организации “Исламский джихад” в Сирии, обвинив в “преступлении” Израиль, пишет Al-Manar.

В воскресном заявлении организации “Хизбалла“ говорится, что убийство Али Рамзи аль-Асвада “имеет отпечатки пальцев Израиля, поскольку оно произошло в то время, когда враг страдает от операций палестинского сопротивления, а также от беспрецедентного внутреннего раскола“.

“Убийственные нападения на командиров и членов сопротивления не позволят врагу достичь своих целей“, — говорится в заявлении, полученном изданием, и добавляется, что “это единственный способ положить конец израильскому террору и преступлениям“.

“Фракции сопротивления заставят противника заплатить высокую цену за свою агрессию“, — говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье “Исламский джихад“ объявил о мученической смерти 31-летнего Аль-Асвада, который был застрелен агентами сионистского врага в сельской местности Дамаска.

 

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