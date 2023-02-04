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"Хизбалла" и иракские ополченцы бегут с баз в Сирии, опасаясь авиаударов
04.02.2023 16:24 Наталья Богинская

"Хизбалла" и иракские ополченцы бегут с баз в Сирии, опасаясь авиаударов

Согласно сообщениям, ливанские и иракские шиитские ополченцы покинули некоторые из своих баз в сирийской провинции Хомс, опасаясь  израильских авиаударов. Ливанский батальон “Хизбалла” и иракский батальон “Хезболла”, не связанные друг с другом, но оба поддерживаемые Ираном,  эвакуировали свой штаб недалеко от города Эс-Сухне в восточной провинции Хомс.

Источники сообщили, что более пяти баз были эвакуированы, так как группы боевиков спрятали тяжелое вооружение и сохранили блокпосты вдоль М20, дороги между Эс-Сухне и Тадмором. Эти меры были приняты после того, как несколько бойцов и командир группировки, погибли в результате авиаударов по колонне грузовиков, направляющихся в восточную Сирию из Ирака в минувшие выходные.

По словам военного наблюдателя, в результате ударов была уничтожена колонна из шести рефрижераторов, предположительно перевозивших иранское оружие, в районе Абу-Кемаль  в Сирии недалеко от границы с Ираком. Две группы боевиков имеют значительные силы в этом районе.

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