



"Хизбалла" и иракские ополченцы бегут с баз в Сирии, опасаясь авиаударов

Согласно сообщениям, ливанские и иракские шиитские ополченцы покинули некоторые из своих баз в сирийской провинции Хомс, опасаясь израильских авиаударов. Ливанский батальон “Хизбалла” и иракский батальон “Хезболла”, не связанные друг с другом, но оба поддерживаемые Ираном, эвакуировали свой штаб недалеко от города Эс-Сухне в восточной провинции Хомс.



Источники сообщили, что более пяти баз были эвакуированы, так как группы боевиков спрятали тяжелое вооружение и сохранили блокпосты вдоль М20, дороги между Эс-Сухне и Тадмором. Эти меры были приняты после того, как несколько бойцов и командир группировки, погибли в результате авиаударов по колонне грузовиков, направляющихся в восточную Сирию из Ирака в минувшие выходные.



По словам военного наблюдателя, в результате ударов была уничтожена колонна из шести рефрижераторов, предположительно перевозивших иранское оружие, в районе Абу-Кемаль в Сирии недалеко от границы с Ираком. Две группы боевиков имеют значительные силы в этом районе.